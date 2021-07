Nicox : paiement d'étape anticipé de 2 M$ d'Ocumension Therapeutics dans le cadre de l'accord sur ZERVIATE

(Boursier.com) — Nicox SA annonce aujourd'hui un amendement à l'accord de licence conclu en mars 2019 avec Ocumension Therapeutics lui concédant les droits exclusifs de développement et de commercialisation de ZERVIATE (solution ophtalmique de cétirizine), 0,24% sur les marchés chinois et de la majorité des pays d'Asie du Sud-Est.

En conséquence, Ocumension effectuera un paiement immédiat à Nicox d'un montant de 2 millions de dollars au titre du paiement anticipé de toutes les étapes futures de développement et règlementaires pour ZERVIATE. Par ailleurs, certains droits non financiers ont été amendés.

Nicox reste éligible à des paiements d'étape inchangés liés aux ventes d'un montant pouvant atteindre 17,2 millions de dollars, ainsi qu'à des redevances échelonnées de 5% à 9% sur les ventes nettes de ZERVIATE. Une étude clinique de phase 3 de confirmation est actuellement conduite par Ocumension en Chine en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché chinois de ZERVIATE pour le traitement du prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques.

ZERVIATE est la première et unique formulation de l'antihistaminique cétirizine et est commercialisé aux Etats-Unis depuis mars 2020 par le partenaire américain exclusif, Eyevance Pharmaceuticals, une filiale détenue à 100% par la société japonaise Santen. Outre Ocumension pour les marchés chinois et de la majorité d'Asie du Sud-Est, ZERVIATE fait également l'objet d'accords de concession de licence exclusifs avec Samil Pharmaceutical en Corée du Sud, avec ITROM Pharmaceutical Group dans certains marchés des Etats arabes du Golfe et avec Laboratorios Grin au Mexique.