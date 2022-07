Nicox : nouvelles données sur le NCX 470

(Boursier.com) — Nicox annonce la publication de résultats d'études portant sur les effets bénéfiques du NCX 470 dans un modèle non clinique de lésions d'ischémie/reperfusion induites par l'endothéline-1 (ET-1) de la tête du nerf optique et de la rétine, dans une revue à comité de lecture, le Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics.

NCX 470, principal candidat médicament en développement de Nicox, est un nouveau collyre, analogue de prostaglandine donneur d'oxyde nitrique (NO), potentiellement meilleur de sa classe, actuellement en développement clinique de phase 3 pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) ou de l'hypertension oculaire.

"Sur la base de résultats de phase 2 récemment publiés, le NCX 470 pourrait avoir la meilleure efficacité de sa classe dans la réduction de la pression intraoculaire chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire." a déclaré Doug Hubatsch, Chief Scientific Officer de Nicox. "Ces nouveaux résultats suggèrent que le NCX 470 améliorerait l'hémodynamique oculaire et les fonctions rétiniennes dans un modèle d'ischémie rétinienne chez le lapin, induite par l'endothéline-1 comparé au véhicule, et que le NCX 470 pourrait avoir des effets thérapeutiques supérieurs à ceux de son activité dans la réduction de la pression intraoculaire ; ce qui pourrait engendrer des bénéfices supplémentaires par rapport aux autres traitements. Alors qu'une pression intraoculaire élevée est le principal facteur de risque du glaucome pouvant être amélioré, une variété d'autres facteurs, y compris une altération du flux sanguin oculaire, pourraient contribuer à endommager la tête du nerf optique et la rétine, entraînant une perte de vision à terme. Par conséquent, les nouveaux traitements devraient viser à apporter plus qu'une simple réduction de la pression intraoculaire."

Le NCX 470 est actuellement évalué dans deux études cliniques internationales de phase 3, Mont Blanc et Denali. L'objectif statistique de ces deux études de phase 3 est de démontrer la non infériorité et, si l'objectif est atteint, la supériorité statistique dans la réduction de la PIO de la solution ophtalmique de NCX 470 0,1% administrée une fois par jour par rapport à la solution ophtalmique de latanoprost à 0,005% (mise sur le marché sous le nom de Xalatan), l'analogue de prostaglandine le plus prescrit aux Etats-Unis pour les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.