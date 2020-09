Nicox : nouvelle étape pour le développement de NCX 470

Nicox annonce avoir sélectionné la dose 0,1% de son candidat médicament NCX 470 (traitement du glaucome) pour le programme de phase 3 suite à l'achèvement de la partie adaptative de l'étude clinique de phase 3 Mont Blanc.

Comme il est d'usage dans les études avec un design adaptatif, Nicox qu'aucune donnée de la partie adaptative ne sera divulguée jusqu'à l'achèvement de cette étude afin de préserver son intégrité.

"La sélection de la dose pour la poursuite des études de phase 3 est une étape importante dans le développement de cette nouvelle molécule à fort potentiel. L'avancement de l'ensemble du programme continue de répondre à nos attentes. Cette étape traduit l'excellent travail de notre équipe de développement et de nos sites cliniques dans le contexte actuel ; nous permet de respecter le calendrier prévu et de prévoir l'annonce des premiers résultats de l'étude Mont Blanc d'ici la fin de l'année 2021", a déclaré le Dr. José Boyer, Vice President and Head, Clinical Development de Nicox.

Cette sélection de dose permet également le démarrage de l'étude Denali, la deuxième étude de phase 3 pour le NCX 470, prévu d'ici la fin de l'année.