Nicox : nouveau brevet délivré pour le NCX 470, exclusivité prolongée en Europe jusqu'en 2039

(Boursier.com) — Nicox annonce qu'un brevet de formulation couvrant le NCX 470 a été délivré par l'Office Européen des Brevets, prolongeant l'exclusivité européenne de la protection du NCX 470 jusqu'en 2039. Un brevet équivalent a déjà été délivré aux Etats-Unis et le NCX 470 est également protégé par un brevet couvrant sa composition de matière.

Gavin Spencer, Chief Business Officer de Nicox, a déclaré : "Nous sommes très satisfaits de la délivrance de ce brevet de formulation pour le NCX 470 en Europe, suite à celle d'un brevet américain plus tôt cette année. Ceci renforce notre position en fournissant une protection supplémentaire à ce candidat médicament, potentiellement meilleur de sa classe, qui est actuellement en développement clinique de phase 3 en vue d'une future commercialisation pour la réduction de la pression intraoculaire."

NCX 470, principal candidat médicament en développement clinique de Nicox, est un nouvel analogue de bimatoprost donneur d'oxyde nitrique (NO) de seconde génération, pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. NCX 470 est actuellement évalué dans l'étude clinique de phase 3 Mont Blanc qui a été initiée aux Etats-Unis en juin 2020 avec les premiers résultats actuellement attendus au quatrième trimestre 2021. Le démarrage d'une deuxième étude de phase 3, Denali, est attendu d'ici fin 2020 et inclura des sites cliniques à la fois aux Etats-Unis et en Chine, avec une majorité de patients qui seront recrutés aux Etats-Unis.

NCX 470 fait l'objet d'un accord de concession de licence exclusif avec Ocumension Therapeutics pour le marché chinois et les marchés de Corée et d'Asie du Sud-Est. L'étude Denali est financée à parts égales par Nicox et Ocumension.