Nicox : nomination du Dr. Robert N. Weinreb et du Dr. Sanjay G. Asrani au Comité consultatif clinique sur le glaucome de la société

(Boursier.com) — Nicox SA, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce que deux experts de renommée internationale dans le glaucome, basés aux Etats-Unis, le Dr. Robert N. Weinreb, Professeur Emérite et titulaire de la Chaire d'ophtalmologie et Directeur du Shiley Eye Institute, Université de Californie San Diego, et le Dr. Sanjay G. Asrani, Professeur d'ophtalmologie à l'Université de Duke, ont été nommés au Comité consultatif clinique sur le glaucome de Nicox.

Ce comité d'experts, composé de leaders d'opinion scientifique et d'investigateurs cliniques clé dans le domaine du glaucome, soutient et oriente le développement des composés donneurs d'oxyde nitrique (NO) innovants de Nicox pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO).

Le Dr. José Boyer, Interim Head of R&D de Nicox, a déclaré : "Nous sommes heureux d'accueillir au sein du Comité consultatif clinique sur le glaucome de Nicox deux nouveaux membres hautement respectés alors que nous progressons vers les résultats de la première étude clinique pivot de phase 3 sur le NCX 470 dans le glaucome et poursuivons le développement de notre plateforme de recherche de médicaments donneurs d'oxyde nitrique innovants. Le Dr. Weinreb et le Dr. Asrani apportent l'un et l'autre leur grande expertise clinique et de recherche dans le glaucome qui complétera et renforcera la composition actuelle du Comité. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec chacun d'eux."

"Il a déjà été démontré que l'oxyde nitrique joue un rôle dans le contrôle de la pression intraoculaire et Nicox est à la pointe du développement des nouveaux médicaments dans ce domaine. Le NCX 470 est un candidat médicament très prometteur à un stade de développement avancé et je suis impatient de travailler avec l'équipe de Nicox pour permettre aux patients d'accéder à ce nouveau candidat médicament" a déclaré le Dr. Weinreb.