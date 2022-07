Nicox : nomination de Jean-François Labbé

(Boursier.com) — Nicox SA, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd'hui que Jean-François Labbé, administrateur de Nicox, a été nommé Président du Conseil d'administration à effet du 28 juillet 2022. Michele Garufi, qui occupait ce poste par intérim depuis le 1er juin 2022, demeure administrateur.

"C'est à un moment très important pour Nicox que je prends la présidence du Conseil d'administration, avec la récente nomination d'Andreas Segerros en qualité de Directeur général et les premiers résultats de phase 3 sur le NCX 470 dans le glaucome attendus pour novembre. Avec Andreas et l'équipe dirigeante, nous travaillerons au développement de la Société sur la base des données cliniques du NCX 470." a déclaré Jean-Francois Labbé, Président du Conseil d'administration de Nicox. "Au nom de la Société et du Conseil d'administration, je tiens à exprimer ma reconnaissance pour le leadership, le dévouement et l'engagement de Michele Garufi, depuis la création de Nicox, tant comme Président du Conseil que Directeur général. Nous sommes heureux de pouvoir continuer à bénéficier de son expérience en tant qu'administrateur."

"La nomination de Jean-François Labbé, Président du Conseil d'administration, complète la réorganisation de la gouvernance initiée lors de mon arrivée il y a deux mois. La Société est bien positionnée pour avancer son développement avec une équipe dirigeante solide et expérimentée et un Conseil d'administration efficace qui soutient cette bonne structure de gouvernance" a ajouté Andreas Segerros, Directeur général de Nicox.