Nicox lève 10 millions d'euros avec un placement privé

(Boursier.com) — Nicox SA, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd'hui une levée de fonds par placement privé réalisée au travers d'une augmentation de capital de 6.849.316 actions ordinaires nouvelles, assorties chacune d'un bon de souscription d'actions portant globalement sur 6.849.316 nouvelles actions ordinaires supplémentaires, au prix de 1,46 euros par action assortie d'un bon de souscription d'action exerçable à un prix de 1,70 euros (ABSA).

Le produit brut attendu de cette levée de fonds est de 10 millions d'euros, environ 8,9 millions d'euros net, sans tenir compte de l'exercice éventuel des bons de souscription associés.

Parallèlement à cette levée de fonds, Nicox a exercé l'option d'étendre pour 6 mois supplémentaires, jusqu'au 1er janvier 2024, la période de paiement des seuls intérêts de l'emprunt Kreos Capital. Le remboursement du capital reprendra par conséquent le 1er février 2024. L'extension était conditionnée à l'atteinte de l'objectif primaire de non-infériorité du NCX 470 comparé au latanoprost dans l'étude clinique de phase 3 Mont Blanc dont les résultats ont été annoncés récemment.

Sans tenir compte de ces financements, la Société estime avoir, à ce jour, un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses besoins de trésorerie jusqu'à mi-novembre 2023. Le produit de ce placement privé et l'extension de la période de paiement des seuls intérêts de l'emprunt Kreos devraient permettre à la Société d'étendre son horizon de liquidité, basé exclusivement sur le développement du NCX 470, jusqu'à mi-mai 2024. Le calcul n'inclut pas le produit potentiel de l'exercice des bons de souscription d'actions de ce placement privé (exercice sur lequel la Société n'a pas d'influence). Le produit supplémentaire pourrait atteindre 11,6 millions d'euros si ces bons étaient exercés dans leur totalité.

Position de trésorerie

Au 30 septembre 2022, le Groupe Nicox disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 25,6 millions d'euros (en excluant le produit de cette levée de fonds) et avait une dette financière de 21,4 millions d'euros (comprenant 18,6 millions d'euros de financement obligataire avec Kreos signé en janvier 2019, 2 millions d'euros de prêts garantis par l'Etat, accordés en août 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de contrats de location de financement pour un montant de 0,8 million d'euros).

La position de trésorerie du Groupe Nicox après la présente levée de fonds s'élèverait à environ 31 millions d'euros.

Tous les chiffres relatifs à la position de trésorerie et de la dette financière du Groupe Nicox au 30 septembre 2022 sont non audités.

Nicox a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère que la Société a un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses besoins de trésorerie pour les douze prochains mois et est financée jusqu'à mi-mai 2024 sur la base exclusivement du développement du NCX 470.

Prochaines étapes des programmes de développement clé

Etude clinique de phase 3 Denali d'évaluation du NCX 470 chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire : Principaux résultats actuellement attendus en 2025

Initiation de deux nouvelles études cliniques de phase 3b visant à évaluer le mécanisme d'action double (oxyde nitrique et analogue de prostaglandine) dans la réduction de la pression intraoculaire (PIO) et les potentiels effets bénéfiques du NCX 470 sur la rétine : Initiation prévue au premier semestre 2023