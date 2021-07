Nicox : les résultats de Denali ne seront connus qu'en 2023

(Boursier.com) — Nicox SA a présenté au World Glaucoma E-Congress 2021 les résultats de l'étude clinique de phase 2 Dolomites montrant que les effets de réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez des patients atteints de glaucome obtenus avec le NCX 470, un nouvel analogue de prostaglandine donneur d'oxyde nitrique (NO), étaient significativement supérieurs à ceux observés avec le traitement de référence actuel, le latanoprost.

Réduction de la pression intraoculaire avec le NCX 470

Dans l'étude clinique de phase 2 de recherche de dose Dolomites, trois concentrations de NCX 470 comparées à la solution ophtalmique de latanoprost, 0,005% ont été évaluées chez 433 patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. Une supériorité de la réduction de la PIO a été obtenue avec le NCX 470 0,065% par rapport à la solution ophtalmique de latanoprost, 0,005%, à tous les temps d'évaluation au 28ème jour avec une différence atteignant 1,4 mmHg.

Le NCX 470 s'est montré sûr et bien toléré, sans effet indésirable grave lié au produit et sans mise en évidence d'effets secondaires systémiques liés au traitement.

La présentation des résultats par le Dr. David Wirta, l'un des investigateurs cliniques de l'étude, est disponible sur le site internet du World Glaucoma E-Congress 2021 pendant la durée du congrès, du 30 juin 2021 au 3 juillet 2021.

L'étude Dolomites a été achevée fin 2019.

Etude de Phase 3 en cours

NCX 470 est un nouvel analogue de prostaglandine donneur d'oxyde nitrique (NO) pour lequel deux études cliniques de phase 3 multi-régionales dans le glaucome, Mont Blanc et Denali, sont actuellement en cours. L'objectif de ces deux études est de démontrer une efficacité statistiquement supérieure de la solution ophtalmique de NCX 470 à 0,1% administrée 1 fois par jour par rapport à la solution ophtalmique de latanoprost à 0,005% (initialement mis sur le marché sous le nom de Xalatan), l'analogue de prostaglandine le plus prescrit aux Etats-Unis pour la réduction de la PIO.

Les résultats de la première étude de phase 3 Mont Blanc sont actuellement attendus au 2e trimestre 2022. Les résultats de la 2e étude de phase 3, Denali, initialement prévus au 4e trimestre 2022, sont maintenant attendus en 2023.

A la mi-journée, l'action Nicox est stable à 3,64 euros.