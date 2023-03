Nicox : le fonds Armistice Capital Master Fund précise ses positions

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 2 mars à l'AMF, la société de droit américain Armistice Capital, LLC -contrôlée par Steven Boyd en tant que 'managing member', qui précise ne détenir aucune action Nicox SA à titre personnel- agissant pour le compte du fonds Armistice Capital Master Fund Ltd dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 24 février, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société Nicox SA. Elle détient, pour le compte du fonds, 4.921.882 actions Nicox SA représentant autant de droits de vote, soit 9,81% du capital et des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Nicox SA sur le marché.

Au titre du règlement général, le déclarant a précisé détenir :

- 3.200.000 bons de souscription d'actions (BSA) exerçables jusqu'au 13 décembre 2026, donnant droit à 2 720 000 actions Nicox SA, au prix unitaire de 3,21 euro ; et

- 6.849.316 bons de souscription d'actions (BSA) exerçables jusqu'au 25 novembre 2027, donnant droit à autant d'actions Nicox SA, au prix unitaire de 1,70 euro.