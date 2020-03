Nicox : lancement de ZERVIATE aux Etats-Unis par son partenaire Eyevance Pharmaceuticals

Nicox : lancement de ZERVIATE aux Etats-Unis par son partenaire Eyevance Pharmaceuticals









(Boursier.com) — Nicox SA annonce aujourd'hui le lancement de ZERVIATETM aux Etats-Unis par son partenaire américain Eyevance Pharmaceuticals. Les collyres ont été expédiés aux grossistes nationaux la semaine dernière et sont désormais disponibles en pharmacie pour être délivrés aux patients sur ordonnance. ZERVIATE vient compléter le portefeuille ophtalmique commercial d'Eyevance comprenant FLAREX, TOBRADEX ST et FRESHKOTE Preservative Free (sans conservateur), commercialisé par sa propre force de vente. L'équipe commerciale d'Eyevance couvre actuellement 40 territoires clé aux Etats-Unis. ZERVIATE est le premier nouveau traitement délivré uniquement sur prescription pour traiter la conjonctivite allergique mis sur le marché depuis plus de 10 ans.

"Le lancement de ZERVIATE aux Etats-Unis constitue une autre étape majeure dans la maximisation de la valeur de ZERVIATE au niveau mondial. L'équipe d'Eyevance a démontré une grande capacité opérationnelle et un marketing efficace dans la construction de son portefeuille commercial et nous estimons qu'ils sont bien positionnés pour réussir le lancement sur le marché américain de ZERVIATE, la première et seule formulation ophtalmique topique de la cétirizine" a déclaré Gavin Spencer, Chief Business Officer de Nicox.

Le communiqué de presse d'Eyevance annonçant le lancement de ZERVIATE est disponible en cliquant ici. Eyevance y précise son plan pour commercialiser ZERVIATE dans la situation actuelle, en tenant compte des restrictions dues au coronavirus.

Nicox et Eyevance ont conclu un accord de concession de licence exclusif pour ZERVIATE aux Etats-Unis en septembre 2017. Toutes les responsabilités de fabrication, règlementaires et les activités commerciales aux Etats-Unis incombent à Eyevance. Nicox est éligible à recevoir d'Eyevance jusqu'à 37,5 millions de dollars de paiements d'étapes liés à la réalisation d'objectifs de vente prédéfinis, dont 30 millions de dollars subordonnés à des ventes annuelles de 100 millions de dollars et au-delà. Nicox recevra également des redevances échelonnées1 de 8% à 15% sur les futures ventes annuelles de ZERVIATE aux Etats-Unis.

ZERVIATE est également licencié à Ocumension Therapeutics pour les marchés chinois et de la majorité des pays de l'Asie du Sud-Est ainsi qu'à Samil Pharmaceutical pour la Corée de Sud. Nicox détient actuellement les droits de ZERVIATE pour tous les autres territoires en dehors des Etats-Unis et de ceux mentionnés ci-dessus.