Nicox : lancement au Mexique









(Boursier.com) — Nicox annonce le lancement de Vyzulta (solution ophtalmique de latanoprostène bunod), 0,024% au Mexique par une filiale de son partenaire Bausch + Lomb. L'approbation réglementaire de mise sur le marché de Vyzulta au Mexique a été obtenue en janvier 2020. Approuvé pour la première fois par la Food & Drug Administration américaine fin 2017, Vyzulta est commercialisé aux États-Unis, au Canada, en Argentine et au Mexique et est approuvé pour commercialisation dans quatre autres territoires - Colombie, Hong Kong, Taïwan et Ukraine.

Vyzulta est indiqué pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. Bausch Health Companies Inc. et sa filiale Bausch + Lomb, leader mondial en santé oculaire, poursuivent la soumission de demandes d'approbation dans des territoires où les données cliniques de l'enregistrement américain peuvent être utilisées pour approbation par les autorités réglementaires locales.

Selon les termes de l'accord de concession de licence exclusif avec Bausch + Lomb, Nicox reçoit des redevances croissantes de 6% à 12% sur les ventes nettes mondiales de Vyzulta et des paiements d'étape potentiels pouvant atteindre 150 millions de dollars.