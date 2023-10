Nicox : La Trésorerie ressortait à 14,6 millions au 30 septembre

(Boursier.com) — Nicox SA, société internationale spécialisée en ophtalmologie, présente les résultats financiers de Nicox SA et de ses filiales pour le premier semestre 2023 et pour le troisième trimestre 2023, et fait un point sur les prochaines étapes clé.

Le groupe annonce l'augmentation de 22% des prescriptions de VYZULTA aux Etats-Unis au troisième trimestre 2023 par rapport au troisième trimestre 2022.

Le Chiffres d'affaires net pour le premier semestre 2023 est ainsi de 1,7 millions d'euros et pour le troisième trimestre 2023 de 1,1 millions d'euros.

La Trésorerie ressort à 14,6 millions au 30 septembre 2023.

"L'étude Denali sur le NCX 470 est en bonne voie pour une communication des résultats en 2025, avec la randomisation de plus de 65% des patients devant être inclus dans l'étude. Notre principal actif clinique, le NCX 470, un nouveau collyre bimatoprost donneur d'oxyde nitrique pourrait atteindre, sur la base du profil de la première étude de phase 3 Mont Blanc, un montant maximal potentiel de ventes nettes mondiales annuelles de 300 millions de dollars, ainsi que nous l'avons annoncé antérieurement cette année" a déclaré Andreas Segerros, Directeur Général de Nicox. "Parallèlement au progrès de l'étude Denali et au futur lancement commercial de ZERVIATE en Chine, nous sommes particulièrement attentifs à notre situation financière et nous évaluons toutes les possibilités pour trouver une solution pérenne pour la Société."