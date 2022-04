Nicox : la trésorerie au 31 mars 2022 était de 35,1 ME

(Boursier.com) — Nicox annonce que sa trésorerie au 31 décembre 2021 était de 42 ME et au 31 mars 2022 de 35,1 ME. La direction confirme que la société est financée jusqu'au quatrième trimestre 2023.

"Nous sommes très satisfaits de l'avancement rapide de l'étude clinique de phase 3 Mont Blanc sur le NCX 470. Son achèvement marquera un point d'inflexion majeur pour notre Société ainsi qu'une étape dans le développement des thérapies pour le traitement du glaucome à angle ouvert et de la pression intraoculaire élevée" a déclaré Michele Garufi, Président Directeur Général de Nicox.

Prochaine étape clé :

NCX 470 - étude clinique de phase 3 Mont Blanc dans le glaucome : Progression du recrutement plus rapide que prévu et, dès lors, confirmation du calendrier annoncé pour les premiers résultats.