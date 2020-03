Nicox : la perte nette sur 2019 s'est élevée à 18,9 ME

Nicox : la perte nette sur 2019 s'est élevée à 18,9 ME









(Boursier.com) — Nicox publie ses résultats financiers et opérationnels pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, arrêtés par le Conseil d'administration le 5 mars 2020, et fait un point sur les prochaines étapes clé en 2020.

Le chiffre d'affaire net sur l'ensemble de l'année 2019 est de 6,9 millions d'euros (2,1 millions de redevances nettes, 4,8 millions d'euros d'un premier paiement et d'un paiement d'étape) contre 4 millions (1 million de redevances nettes et 3 millions d'un premier paiement) en 2018.

Les dépenses opérationnelles sur l'année 2019 se sont élevées à 25,5 millions d'euros, contre 26,5 millions d'euros sur l'année 2018. Les frais de recherche et développement ont augmenté de 1,4 million d'euros, reflétant les investissements dans les études cliniques du NCX 470 et du NCX 4251 achevées avec succès, alors que les frais administratifs et autres dépenses ont diminué de 2,4 millions d'euros.

La perte nette du groupe Nicox sur l'ensemble de l'année 2019 s'est élevée à 18,9 millions d'euros, comparée à 18,4 millions d'euros en 2018.

Au 31 décembre 2019, le groupe Nicox disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 28,1 millions d'euros contre 22,1 millions d'euros au 31 décembre 2018. La trésorerie au 31 décembre 2019 n'incluait pas le dernier tirage effectué en décembre 2019 dans le cadre de l'accord d'emprunt obligataire avec Kreos Capital, versé le 2 janvier 2020, ajoutant environ 7,7 millions d'euros à la trésorerie de fin d'année du groupe Nicox.

Au 31 décembre 2019, le groupe Nicox avait une dette financière de 11,1 millions d'euros sous la forme d'un financement obligataire avec Kreos Capital signé en janvier 2019, dette ajustée à environ 18,8 millions d'euros en incluant la dernière tranche tirée en décembre 2019.