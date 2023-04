Nicox : l'action s'envole sur une bonne nouvelle en provenance de Chine

(Boursier.com) — Dans de très gros volumes, Nicox s'envole de 48,5% à 0,87 euro sur la place parisienne. Une poussée de fièvre à relier à une annonce de la société d'ophtalmologie qui a indiqué que son partenaire licencié exclusif chinois, Ocumension Therapeutics, avait soumis une demande d'autorisation de mise sur le marché en Chine pour ZERVIATE (solution ophtalmique de cétirizine), pour le prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques. Le processus d'approbation devrait prendre environ 12 mois, avec un potentiel lancement commercial de ZERVIATE en Chine en 2024.

"L'approbation et le lancement de ZERVIATE en 2024 apporterait à Nicox une nouvelle source de revenus sous forme de redevances basées sur de potentielles ventes nettes annuelles en Chine estimées par Ocumension à plus de 100 millions de dollars d'ici 7 ans. Nous attendons par ailleurs la potentielle commercialisation par Ocumension de ZERVIATE dans les autres marchés d'Asie du Sud-Est dans lesquels Ocumension a des droits", a précisé Gavin Spencer, Chief Business Officer de Nicox.

ZERVIATE fait l'objet d'un accord de concession de licence exclusif avec Ocumension Therapeutics pour le développement et la commercialisation pour le marché chinois et les marchés de la majorité des pays d'Asie du Sud Est. Tous les frais de commercialisation sont à la charge d'Ocumension, et Nicox pourrait potentiellement recevoir d'Ocumension des paiements d'étape liés aux ventes d'un montant pouvant atteindre jusqu'à 17,2 millions de dollars ainsi que des redevances de 5% à 9% sur les ventes nettes de ZERVIATE.