Nicox fait part d'une trésorerie au 30 juin 2021 de 36,5 millions d'euros

(Boursier.com) — Nicox SA présente les principales activités et un résumé financier de Nicox SA et ses filiales pour le deuxième trimestre 2021. La société fait également un point sur sa stratégie et présente les points clé d'inflexion de valeur attendus.

Au 30 juin 2021, le groupe Nicox disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 36,5 millions d'euros contre 42 millions au 31 mars 2020 et 47,8 millions d'euros au 31 décembre 2020. La trésorerie au 30 juin 2021 est suffisante pour faire face aux besoins de trésorerie de la société pour les douze prochains mois. Le chiffre d'affaires net pour le deuxième trimestre 2021 était de 0,7 million d'euros (dont 0,6 millions d'euros de paiements de redevances nettes). Le chiffre d'affaire net pour le premier trimestre 2020 était de 0,6 million d'euros (entièrement constitué de paiements de redevances nettes).

Au 30 juin 2021, le groupe Nicox avait une dette financière de 18 millions, composée pour 16 millions d'un financement obligataire avec Kreos Capital signé en janvier 2019 et pour 2 millions de prêts garantis par l'Etat accordés en août 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et souscrits auprès de la Société Générale et de LCL.

"Nicox a réalisé d'importants progrès au deuxième trimestre 2021 avec l'achèvement dans les délais prévus du traitement et du suivi des patients de l'étude Mississippi de Phase 2b sur le NCX 4251 et les avancées du développement clinique du NCX 470 pour lequel les résultats de la première étude de phase 3 sont attendus au deuxième trimestre 2022. Notre stratégie consiste à conserver l'intégralité des revenus potentiels de nos candidats médicaments NCX 470 et NCX 4251 aux États-Unis et en Europe. Nous pensons que cela permettra d'une part un rendement potentiel plus élevé que les licences à des tiers et d'autre part de multiples options de création de valeur au travers d'accords de croissance stratégiques, notamment structurels. Sur la base des résultats des études cliniques Mont Blanc et Mississippi, nous rechercherons des collaborations pour le NCX 470 et le NCX 4251 dans d'autres régions clé, dont le Japon" a déclaré Michele Garufi, Président Directeur Général de Nicox.

"Nous avons constaté une croissance significative des prescriptions de nos produits licenciés, VYZULTA et ZERVIATE. Le niveau des revenus est amoindri par les mécanismes de tarification et de remboursement habituels aux Etats-Unis au cours des premières années de mise sur le marché, mais nous attendons une croissance des revenus dans un proche avenir" a ajouté Gavin Spencer, Chief Business Officer de Nicox.