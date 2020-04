Nicox fait le point sur les prochaines étapes

(Boursier.com) — Nicox présente les principales activités, le chiffre d'affaires et la position de trésorerie du groupe et de ses filiales pour le premier trimestre 2020 ainsi que les prochaines étapes clé attendues cette année. Au 31 mars 2020, le groupe Nicox disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 45,2 millions d'euros contre 28 millions au 31 décembre 2019. Le chiffre d'affaires net pour le premier trimestre 2020 était de 1,7 millions d'euros (incluant un paiement d'étape de 1 million par Ocumension) contre 0,4 million au premier trimestre 2019. 14 millions d'euros de ce paiement d'étape reçus d'Ocumension sont classés en produits différés en raison de la participation continue de Nicox au développement de NCX 470. Au 31 mars 2020, le groupe Nicox avait une dette financière de 18,1 millions sous la forme d'un financement obligataire avec Kreos Capital signé en janvier 2019.

Nicox suit de près l'évolution du COVID-19 et son impact dans le monde. La société ne prévoit pas actuellement de retards dans le calendrier de ses études cliniques mais surveille la situation attentivement et fera un point en temps voulu en cas de potentiel impact sur ses projets de développement et calendriers.

Concernant les prochaines étapes clé attendues, sur NCX 470 et l'étude clinique de phase 3 Mont Blanc, le groupe indique que l'initiation de la première étude clinique de phase 3 avec le NCX 470 pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire est actuellement prévue d'ici la fin du deuxième trimestre 2020, avec des premiers résultats prévus au troisième trimestre 2021. L'étude Mont Blanc sera conduite principalement dans des sites cliniques aux Etats-Unis et incluera un petit nombre de sites cliniques en Chine. L'étude sera initiée avec les dosages de NCX 470 0,065% et 0,1% vs. latanoprost 0,005% et se poursuivra avec un seul dosage sélectionné au cours de l'étude grâce à un design adaptatif.

Sur NCX 470 encore et l'étude clinique de phase 3 Denali, l'initiation de la seconde étude clinique de phase 3 dans le glaucome, menée conjointement et financée à parts égales par Nicox et Ocumension, est actuellement prévue au deuxième semestre 2020. Cette étude inclura des sites cliniques à la fois aux Etats-Unis et en Chine avec une majorité des patients aux Etats-Unis, pour permettre une demande d'autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis. L'étude Denali inclura un nombre suffisant de patients chinois pour permettre une demande d'autorisation de mise sur le marché en Chine.

Concernant NCX 4251, Nicox précise que l'étude de phase 2b inclura des critères d'évaluation à la fois dans la blépharite et dans la sécheresse oculaire, avec la possibilité de retenir comme résultat principal de l'étude soit le critère d'évaluation de la blépharite soit celui de la sécheresse oculaire. Le calendrier et des informations supplémentaires sur le design de cette prochaine étude de phase 2b seront communiqués le moment venu.

Enfin, à propos de ZERVIATE en Chine, l'initiation d'une étude clinique de phase 3, conduite et financée par Ocumension pour une autorisation en Chine, est actuellement prévue d'ici le quatrième trimestre.