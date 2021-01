Nicox : coup de projecteur d'Edison

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nicox , société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce l'initiation d'une couverture analyste de Nicox par Edison, une société de recherche en matière d'investissement et de conseil disposant d'une plateforme de recherche de valeurs de renommée mondiale et d'une expertise internationale approfondie dans le domaine de la santé. Edison obtient une valorisation equity de 333,1 millions d'euros soit 8,99 euros par titre. L'intermédiaire estime que Nicox est financé jusqu'au second semestre 2022 et devrait lever 40 millions d'euros entre 2022 et 2024, avant de lancer NCX-470 en 2024. Michele Garufi, Président Directeur Général de Nicox, donnera une présentation à la conférence Edison Open House Global Healthcare 2021 qui se tiendra sous forme virtuelle du 26 au 28 janvier 2021.

Le titre Nicox est également suivi par Bryan, Garnier & Co et Kepler Cheuvreux en France, et H.C Wainwright & Co., Oppenheimer & Co. Inc. ainsi que Cantor Fitzgerald aux Etats-Unis.