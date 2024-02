Nicox : Contrat de licence avec la société Kowa pour le développement et la commercialisation du NCX 470 au Japon

(Boursier.com) — Nicox SA, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat de concession de licence exclusif avec Kowa Company Ltd, pour le développement et la commercialisation au Japon du NCX 470, un collyre bimatoprost donneur d'oxyde nitrique de Nicox, pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome ou d'hypertension oculaire.

Kowa, société pharmaceutique japonaise d'envergure mondiale, est engagée dans des activités de recherche, de développement et de marketing novatrices.

"Nous sommes très heureux que Kowa devienne notre partenaire exclusif pour notre principal actif, le NCX 470, pour le marché japonais. Cet engagement de la part d'un acteur de cette envergure dans le domaine de l'ophtalmologie confirme l'intérêt scientifique et commercial du NCX 470, notamment pour les patients japonais." a déclaré Emmet Purtill, Vice President of Business Development de Nicox. "Le Japon représente l'un des plus grands marchés pour les produits thérapeutiques ophtalmiques. Par conséquent, cette collaboration renforce de façon significative le potentiel chiffre d'affaires mondial du NCX 470 dont les ventes nettes mondiales annuelles ont été estimées à 300 millions de dollars par la société."