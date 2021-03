Nicox : Approbation par les autorités chinoises du démarrage de l'étude en cours de phase 3 Denali pour le NCX 470

(Boursier.com) — Nicox SA annonce que son partenaire Ocumension Therapeutics a reçu l'approbation des autorités réglementaires chinoises (Center for Drug Evaluation of the National Medical Products Administration) pour conduire la partie chinoise de l'étude clinique en cours de phase 3 Denali pour le NCX 470 pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.

Principal candidat médicament en développement clinique de Nicox, NCX 470 est un nouvel analogue de prostaglandine donneur d'oxyde nitrique (NO) qui fait l'objet d'un accord de concession de licence exclusif avec Ocumension Therapeutics pour les marchés chinois, de Corée et d'Asie du Sud-Est.

Le Dr. José Boyer, Interim Head of R&D de Nicox, a commenté : "Cette approbation nous permet d'intégrer des patients chinois dans l'étude Denali dans les délais prévus, ce qui devrait permettre à Nicox et à Ocumension de soumettre en parallèle des demandes d'autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis et en Chine, et, potentiellement, de lancer le NCX 470 sur ces deux importants marchés dans des délais similaires."