Nicox : approbation de la demande d'autorisation d'étude clinique pour Zerviate en Chine

(Boursier.com) — Nicox annonce que son partenaire Ocumension Therapeutics a reçu l'approbation des autorités réglementaires chinoises (Center for Drug Evaluation of the National Medical Products Administration) pour mener des études cliniques de phase 3 sur Zerviate (solution ophtalmique de cétirizine), 0,24% pour le traitement du prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques. Zerviate, la première formulation oculaire topique de cétirizine, fait l'objet d'un accord de concession exclusif avec Ocumension Therapeutics pour le marché chinois et la majorité des marchés d'Asie du Sud-Est. Le démarrage de l'étude de phase 3 est attendu au quatrième trimestre 2020.