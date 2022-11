Nicox : ambitieux pour NCX 470

(Boursier.com) — Nicox annonce aujourd'hui les plans de développement et de partenariat pour le NCX 470, un nouveau collyre bimatoprost donneur d'oxyde nitrique, actuellement en phase 3 de développement clinique pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.

Nicox vise un potentiel commercial pour le NCX 470 aux États-Unis comme nouveau traitement alternatif pour la réduction de la pression intraoculaire suggéré par les résultats de l'étude de phase 3 Mont Blanc. Et compte établir des plans pour générer des données cliniques visant à démontrer les potentiels effets bénéfiques du NCX 470 sur la rétine afin d'ajouter une valeur thérapeutique significative au profil du produit dans le glaucome. Nicox évoque encore l'optimisation de la valeur du NCX 470 avec de potentiels futurs partenariats commerciaux ciblés aux États-Unis et au Japon.

Ce programme d'études doit inclure l'évaluation de l'effet du NCX 470 sur la pression de perfusion oculaire par des mesures de la pression veineuse épisclérale et des mesures des vaisseaux rétiniens par tomographie en cohérence optique par lesquelles seront évaluées les capacités du NCX 470 à réduire la pression veineuse épisclérale et à améliorer le drainage à travers le réseau trabéculaire. De plus, sera étudiée la densité des vaisseaux sanguins rétiniens dans une étude clinique distincte utilisant l'OCT-angiographie, afin de comprendre pleinement les effets du NCX 470 sur le flux sanguin rétinien. "Ces études sont conçues pour valider le mécanisme d'action double du NCX 470 chez l'Homme et potentiellement démontrer certains des effets bénéfiques sur la rétine qui ont été observés dans des modèles non cliniques", explique Nicox...

L'initiation prévue de ces études cliniques est incluse dans l'horizon de liquidité de la Société jusqu'à mi-novembre 2023, "cependant les études ne seront pas achevées à cette date et nécessiteront un financement additionnel", explique Nicox.