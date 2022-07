Nicox affiche une trésorerie de 31,6 millions d'euros au 30 juin

(Boursier.com) — Nicox SA, société internationale spécialisée en ophtalmologie, présente un résumé financier et les principales activités de Nicox SA et de ses filiales pour le deuxième trimestre 2022 et fait un point sur les étapes clé à venir :

-Recrutement des patients achevé dans l'étude clinique de phase 3 Mont Blanc sur le NCX 470 dans le glaucome, les principaux résultats sont attendus en novembre 2022.

-Augmentation de 35% des prescriptions de VYZULTA aux Etats-Unis au deuxième trimestre 2022 par rapport au deuxième trimestre 2021.

-Chiffre d'affaires net de 0,7 million d'euro pour le deuxième trimestre 2022 et trésorerie de 31,6 millions d'euros au 30 juin 2022.

Prochaine étape clé

Etude clinique de phase 3 Mont Blanc d'évaluation du NCX 470 chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire : Principaux résultats attendus en novembre 2022.