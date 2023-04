Nicox : affiche une trésorerie de 21,4 millions d'euros au 31 mars

(Boursier.com) — Nicox SA présente un résumé financier et les principales activités de Nicox SA et de ses filiales pour le premier trimestre 2023. Le chiffre d'affaires net du premier trimestre 2023 s'est élevé à 0,8 million (entièrement composé de paiements de redevances nettes) contre, pour le premier trimestre 2022, 0,7 millions (entièrement composé de paiements de redevances nettes).

Au 31 mars 2023, le Groupe Nicox disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 21,4 millions d'euros, contre 27,7 millions au 31 décembre 2022. La société estime être financée jusqu'au deuxième trimestre 2024, exclusivement sur la base du développement du NCX 470.

Au 31 mars 2023, la dette financière du Groupe Nicox s'élevait à 22,8 millions dont (i) 18,8 millions de financement obligataire accordé par Kreos Capital en janvier 2019, (ii) 1,7 millions de prêts garantis par l'Etat accordés en août 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et (iii) 2,3 millions de valeur actuelle attribuée à l'option de vente accordée dans le cadre de la levée de fonds réalisée en novembre 2022.

Le nombre total de prescriptions de VYZULTA (solution ophtalmique de latanoprostène bunod), 0,024% aux Etats-Unis a augmenté de 23% au premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022. VYZULTA, licencié exclusivement au niveau mondial à Bausch + Lomb, est commercialisé dans plus de 15 pays et est également approuvé dans un certain nombre d'autres pays. VYZULTA est indiqué pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.

Point des activités

Le partenaire licencié exclusif chinois de Nicox, Ocumension Therapeutics, a soumis en avril 2023 une demande d'autorisation de mise sur le marché en Chine pour ZERVIATE (solution ophtalmique de cétirizine), 0,24% pour le prurit oculaire associé aux conjonctivites. L'approbation et le lancement commercial de ZERVIATE attendus en 2024 apporteraient à Nicox une nouvelle source de revenus sous forme de redevances basées sur de potentielles ventes nettes annuelles en Chine estimées par Ocumension à plus de 100 millions de dollars d'ici 7 ans.

Tous les frais de commercialisation sont à la charge d'Ocumension, et Nicox pourrait potentiellement recevoir d'Ocumension des paiements d'étape liés aux ventes d'un montant pouvant atteindre 17,2 millions de dollars, ainsi que des redevances de 5% à 9% sur les ventes nettes de ZERVIATE.

Prochaines étapes clé

Communication des résultats de l'étude Mont Blanc sur le NCX 470 à des conférences clé dans le domaine de l'ophtalmologie : l'analyse approfondie des données de l'étude de phase 3 Mont Blanc est achevée. Des présentations ont été faites au Congrès Annuel de l'American Glaucoma Society, AGS, (2-5 mars 2023, Austin, Texas, Etats-Unis) et sont prévues à d'autres conférences dont le Congrès Annuel de l'Association for Research in Vision and Ophthalmology, ARVO, (23-27 avril 2023, New Orleans, Louisiane, Etats-Unis) et le World Glaucoma Congress, WGC, (28 juin-1er juillet 2023, Rome, Italie) ainsi que des publications dans des revues.

Etude clinique de phase 3 Denali d'évaluation du NCX 470 chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire : Principaux résultats attendus en 2025. Cette date est basée sur des projections d'augmentation du recrutement tenant compte notamment de la levée des restrictions liées au COVID-19 en Chine.

Initiation de deux nouvelles études cliniques de phase 3b visant à évaluer le mécanisme d'action double (oxyde nitrique et analogue de prostaglandine) dans la réduction de la pression intraoculaire (PIO) et les potentiels effets bénéfiques du NCX 470 sur la rétine prévue au premier semestre 2023.

Approbation et lancement commercial de ZERVIATE en Chine par le partenaire licencié Ocumension attendus en 2024.

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés au 31 décembre 2022 ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport annuel. Tous les autres chiffres de ce communiqué de presse sont non audités.