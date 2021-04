Nicox : 42 millions de trésorerie et équivalents

(Boursier.com) — Au 31 mars 2021, Nicox disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 42 millions d'euros, contre 47,8 millions au 31 décembre 2020. Le chiffre d'affaires net pour le premier trimestre 2021 était de 0,6 million (entièrement constitué de paiements de redevances nettes). Le CA net pour le premier trimestre 2020 était de 1,7 million (constitué de 0,7 million de paiements de redevances nettes). Au 31 mars 2021, Nicox avait une dette financière de 17,8 millions, composée de 15,8 millions sous la forme d'un financement obligataire avec Kreos Capital signé en janvier 2019 et de prêts garantis par l'Etat d'un montant total de 2,0 millions avec la Société Générale et le LCL, accordés en août 2020 dans le contexte de la pandémie.

Les premiers résultats des études de phase 3 pour le NCX 470 dans le glaucome sont attendus au deuxième trimestre 2022 (pour l'étude Mont Blanc) et au quatrième trimestre 2022 (pour l'étude Denali), "dans les délais prévus". Les premiers résultats de l'étude de phase 2b Mississippi pour le NCX 4251 dans la blépharite sont attendus au quatrième trimestre 2021, également "dans les délais". Le groupe évoque enfin une augmentation des prescriptions de Vyzulta aux Etats-Unis de 10,6% au premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2020 et pour Zerviate de 29,1% par rapport au quatrième trimestre 2020.