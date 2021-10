Nicox : 32,7 ME de Trésorerie

(Boursier.com) — Au 30 septembre, Nicox disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 32,7 ME, contre 36,5 ME au 30 juin 2021 et 47,2 ME au 31 décembre 2020.

La société dispose de 12 mois de trésorerie sur la base du seul développement du NCX 470. Le chiffre d'affaire net pour le troisième trimestre 2021 était de 2,4 ME (dont 0,7 ME de paiements de redevances nettes et 1,7 ME de paiements relatifs à la conclusion d'accords de licence). Le chiffre d'affaire net1 pour le troisième trimestre 2020 était de 0,8 ME (constitué de paiements de redevances nettes et de paiements pour la conclusion d'accords de licence dans des marchés secondaires).

Au 30 septembre, Nicox avait une dette financière de 18,1 ME, incluant 16,1 ME de financement obligataire conclu avec Kreos Capital en janvier 2019 et 2 ME de prêts garantis par l'Etat accordés en août 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19.