Nicox : 14,6 ME de perte au 1er semestre

Nicox : 14,6 ME de perte au 1er semestre









(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, Nicox réalise un chiffre d'affaires net de 2,4 millions d'euros comprenant 1 ME de paiement d'étape (5,6 ME dont 4,7 ME de premier paiement et de paiement d'étape pour le 1er semestre 2019). Les dépenses opérationnelles du 1er semestre 2020 se sont élevées à 10,2 ME (11,4 ME pour le 1er semestre 2019).

Pour les 6 premiers mois de 2020, Nicox a enregistré une perte nette de -14,6 ME (-0,8 ME au cours de la même période de 2019). Cette différence s'explique principalement par le fait qu'en application de principes comptables, 14 ME sur les 15 ME de paiements reçus d'Ocumension au 1er semestre 2020 ne sont pas pris en compte car reconnus comme du chiffre d'affaires différé (inclus dans la ligne "passif sur contrat clients" de l'état de la situation financière). Cet écart se justifie également par un ajustement sans effet sur la trésorerie de 6,9 ME portant sur les actifs de VISUfarma cédés en juillet pour renforcer la trésorerie de Nicox. Nicox rappelle que par ailleurs, la perte nette du 1er semestre 2019 avait été réduite du fait d'un ajustement de 3,8 ME au titre d'actifs impôt différés reconnus par la filiale américaine.

Au 30 juin, le groupe Nicox disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 40,4 ME, ajustés à 45,4 ME comprenant les 5 ME reçus en juillet de la cession de sa participation dans VISUfarma (45,2 ME au 31 mars 2020 et 28,1 ME au 31 décembre 2019).

Au 30 juin, le groupe Nicox avait une dette financière de 17,7 ME sous forme d'un financement obligataire avec Kreos Capital signé en janvier 2019.

Après la clôture des comptes du 1er semestre, Nicox a obtenu un financement de 2 ME sous forme de Prêts Garantis par l'Etat (PGE) portant le financement non dilutif en 2020 à 22 ME.

Perspectives

Nicox indique avoir initié dans les délais prévus de l'étude clinique de phase 3 Mont Blanc pour le NCX 470. La sélection de la dose adaptative se fera au 4e trimestre 2020. Celle-ci permettra le démarrage de la 2e partie de l'étude Mont Blanc et l'initiation de la 2e étude de phase 3 Denali dans le glaucome est attendue au 4e trimestre 2020. Elle inclura des sites cliniques à la fois aux Etats-Unis et en Chine, avec une majorité de patients aux Etats-Unis. L'étude Denali a été conçue afin de répondre aux exigences réglementaires pour des dépôts de demande d'autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis et en Chine.