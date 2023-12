Nicolas Miguet : un an et demi de prison ferme pour manipulation de cours

(Boursier.com) — Nicolas Miguet a été déclaré coupable de manipulation de cours hier et condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an et demi ferme, à exécuter sous bracelet électronique.

Il était jugé par le tribunal correctionnel de Paris pour manipulation de cours. Cela concernait l'action de sa propre société Nicolas Miguet & Associés, cotée sur Euronext Access, pour des faits remontant à 2018. A l'origine de l'enquête, l'Autorité des marchés financiers s'était portée partie civile.

Trois de ses sociétés sont aussi lourdement condamnées, à savoir la société Quotidien de Paris Editions, l'Association des actionnaires révoltés et l'association Rassemblement des contribuables français, avec des amendes d'un montant total de 1,3 million d'euros, dont plus de 500 000 euros avec sursis.

La justice a estimé que les ordres passés par Nicolas Miguet, pour le compte de ces trois organisations en 2018, pour acheter ou vendre des actions NMA, avaient eu pour effet de soutenir son cours de Bourse. Entre avril et juillet 2018, sa valeur était passée de 0,78 euro à 4,5 euros. Indirectement, il aurait tiré plus de 700.000 euros de plus-values de toutes les transactions effectuées.

L'avocat de Nicolas Miguet a indiqué qu'il avait l'intention de faire appel.