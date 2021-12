NICE Actimize lance la solution Dark Web Intelligence

(Boursier.com) — La quantité croissante d'informations disponibles sur le Dark Web fait apparaître un foisonnement de typologies et stratagèmes frauduleux complexes que les établissements de services financiers ont de plus en plus de difficultés à détecter et à neutraliser.

Souhaitant remédier à ce problème, NICE Actimize, une entreprise du groupe NICE (Nasdaq : NICE), annonce aujourd'hui sa solution IFM-X Dark Web Intelligence. Grâce à une couverture globale et multilingue du Dark Web et du Web profond, des réseaux de logiciels malveillants, des plateformes de messagerie privée, ainsi que des infrastructures et communautés de fraudeurs agissant dans l'ombre, la solution apporte une réponse aux défis omniprésents auxquels sont confrontés les établissements de services financiers lorsqu'ils cherchent à détecter la fraude dynamique et les menaces de piratage de comptes.

Tirant parti de la toute-puissance de la plateforme de gestion de la fraude en entreprise IFM-X de NICE Actimize, la solution IFM-X Dark Web Intelligence offre une prévention immédiate de la fraude qui permet aux établissements de services financiers de contrer efficacement les tentatives de piratage de comptes clients, de lutter contre la fraude à la carte sans occasionner de frictions excessives avec les clients, et de bloquer l'activité des mules financières.

La solution fait appel à une technologie comportementale qui fournit des renseignements ciblés et continuellement mis à jour, ainsi qu'une surveillance qui peut être déployée dans des scénarios de type "après-intrusion" et "avant-fraude".