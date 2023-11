NHOA : Wallbox et Atlante annoncent un partenariat

(Boursier.com) — Wallbox , l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de recharge de véhicules électriques et de gestion de l'énergie, et Atlante, société du Groupe NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS), dédiée à l'infrastructure de charge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques en Europe du Sud, annoncent leur partenariat dans le but de développer de nouvelles bornes de recharge publiques en Italie, en France, en Espagne et au Portugal.

Les deux entreprises s'engagent depuis longtemps à promouvoir la durabilité et l'innovation technologique dans le domaine de la mobilité électrique. Elles ont donc renforcé leur collaboration.

Ce partenariat permettra à Atlante d'atteindre son objectif ambitieux d'installer 5.000 points de charge d'ici 2025 et 35.000 d'ici 2030, tous alimentés à 100 % par des énergies renouvelables et soutenus, dans la mesure du possible, par des systèmes de stockage et des auvents photovoltaïques.

En 2022, Atlante a été l'une des premières entreprises à choisir Wallbox comme fournisseur clé pour l'installation de la Supernova 60kW, la solution de recharge rapide qui s'est vendue à plus de 1.000 exemplaires et qui est actuellement sur le point d'entrer sur les marchés nord-américain et brésilien.

En tant qu'opérateur public de points de charge avec une forte orientation technologique, Atlante s'engage à sélectionner constamment les solutions les plus avancées et les plus performantes du marché, offrant à ses clients une gamme flexible et diversifiée d'infrastructures de charge rapide et l'ultra-rapide.