NHOA : un important rendez-vous à suivre !

(Boursier.com) — NHOA annonce que son 'Capital Markets Day 2023' se tiendra le 26 juillet à Milan. Au cours de l'événement, qui sera retransmis en direct, le CEO du Groupe, Carlalberto Guglielminotti, ainsi que les CEO de NHOA Energy et d'Atlante, présenteront à la communauté financière et aux médias une analyse complète sur l'évolution des marchés de la transition énergétique et une mise à jour des résultats du Groupe NHOA, de sa technologie, de son positionnement concurrentiel au niveau mondial et de sa vision à l'horizon 2030.

En conséquence, la publication des résultats au 1er semestre 2023 et de la mise à jour commerciale et opérationnelle du 2e trimestre sera anticipée au 25 juillet.