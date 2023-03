NHOA : un analyste s'ajuste

(Boursier.com) — NHOA recule de 2,5% à 7,35 euros ce jeudi, alors que l'ex-Engie EPS a annoncé que Free2move eSolutions, la joint-venture entre le Groupe NHOA et Stellantis dédiée aux produits et solutions de mobilité électrique, avait reçu à ce jour des ordres d'achat pour environ 60 millions d'euros... Au niveau du Groupe NHOA, cela se résume au carnet de commandes de 301 millions d'euros de NHOA Energy, soit environ 360 millions d'euros entre le carnet de commandes de NHOA Energy et les ordres d'achat de Free2move eSolutions reçus à ce jour, explique le groupe. Parmi les derniers avis d'analystes, Bryan Garnier a coupé sa cible de 30 à 22,5 euros, tout en restant à l'achat.