NHOA : succès de l'augmentation de capital

(Boursier.com) — NHOA , ex-Engie EPS, annonce le succès de son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires dont la souscription s'est déroulée du 12 novembre 2021 au 23 novembre 2021. Société Générale a agi en qualité de Coordinateur Global et Teneur de Livre Associé aux côtés de Mediobanca agissant en tant que Teneur de Livre Associé. NHOA entend utiliser le produit net de l'augmentation de capital pour le financement du Masterplan10x ainsi que des ambitions stratégiques du groupe, consacrant environ 30 millions d'euros au financement de la feuille de route technologique 2021-2023 et des efforts de R&D nécessaires pour maintenir la position concurrentielle acquise dans le secteur du stockage de l'énergie (en particulier dans la région Asie-Pacifique), et environ 8 millions d'euros à l'expansion dans les régions Amériques et Asie-Pacifique, notamment via l'implantation d'équipes de développement et d'exécution et la mise en place de l'infrastructure commerciale nécessaire. Le groupe consacrera environ 98 ME au financement en capital du déploiement de la première phase du réseau Atlante, y compris le renforcement de la base industrielle et l'intégration verticale de la chaîne d'approvisionnements de la Global Business Line eMobility qui sera nécessaire pour pouvoir répondre à la demande de fastchargers pour Atlante en Europe du Sud.

Le montant brut total de l'augmentation de capital s'élève à 139.924.785,60 euros, correspondant à une émission de 12.766.860 actions nouvelles à un prix de souscription de 10,96 euros par action. La demande totale ressort à environ 160 millions euros, supérieure au montant visé de 140 millions d'euros, soit un taux de souscription d'environ 114% incluant la souscription à titre irréductible de l'actionnaire majoritaire de NHOA, Taiwan Cement Europe Holdings B.V., filiale à 100% de Taiwan Cement Corporation et supérieur à 140% en excluant l'ordre de TCC. 12.611.653 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 98,8% des actions à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 1.978.500 actions nouvelles, qui seront par conséquent partiellement allouées, pour un montant de 155.207 actions nouvelles. TCC, qui détenait 65,15% du capital de la Société à la date du Prospectus, a souscrit un nombre total de 8.317.551 actions nouvelles à titre irréductible correspondant à l'exercice de ses DPS. A l'issue du règlement-livraison, le capital social de la Société sera de 5.106.744,00 euros répartis en 25.533.720 actions d'une valeur nominale de 0,20 euros chacune. L'émission, le règlement-livraison et l'admission des Actions Nouvelles à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris sont prévus le 1er décembre 2021. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et donneront immédiatement à leurs détenteurs le droit aux distributions déclarées par NHOA à compter de la date d'émission. Elles seront immédiatement fongibles avec les actions existantes et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0012650166.

NHOA a consenti un engagement d'abstention pour une période expirant 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions. TCC a consenti un engagement de conservation pour une période expirant 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions.