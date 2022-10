NHOA / Stellantis : Mathilde Lheureux, nouveau CEO de Free2move eSolutions

(Boursier.com) — Free2move eSolutions, joint-venture entre NHOA et Stellantis N.V., a annoncé la nomination de Mathilde Lheureux au poste de Chief Executive Officer (directrice générale). Le Conseil d'administration a nommé à l'unanimité Mathilde Lheureux en tant que CEO et a remercié Roberto Di Stefano pour son travail dans un contexte particulièrement tendu. Roberto Di Stefano continuera à travailler chez Stellantis à une autre fonction. "Dans le cadre de ses nouvelles fonctions de CEO chez Free2move eSolutions, Mathilde amènera l'entreprise à jouer un rôle clé dans la stratégie d'électrification de Stellantis présentée dans le Plan Dare Forward 2030, transformant Free2move eSolutions en acteur majeur des solutions de recharge durables et rentables", a déclaré Brigitte Courtehoux, CEO de Free2move et membre du Global Executive Committee de Stellantis.

Mathilde Lheureux dispose de plus de 15 années d'expérience dans le secteur automobile. Avant de rejoindre Stellantis en janvier 2021, elle occupait le poste de Head of Global Talent and Top Management pour le Groupe PSA. Avant cela, elle assumait les fonctions de Chief of Staff de Carlos Tavares pour le Groupe PSA. Durant sa carrière au sein du Groupe PSA, "elle a consolidé une expérience large et diversifiée allant de la R&D aux affaires publiques en passant par la stratégie d'entreprise". Sa nomination prendra effet au 1er novembre.