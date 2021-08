NHOA / Stellantis accélère dans l'électrique en Italie

NHOA / Stellantis accélère dans l'électrique en Italie









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Région Piémont sera pionnière en Italie dans la réalisation du nouveau réseau de recharge rapide pour véhicules électriques en Europe du Sud. Les premières évaluations exploratoires sont déjà en cours avec le Département de l'éducation, du travail, de la formation professionnelle et du droit aux études universitaires de la Région Piémont afin d'évaluer comment entamer une collaboration pour ce projet innovant, qui implique le développement du premier réseau de recharge rapide 100% intégré au réseau électrique (VGI), activé par les énergies renouvelables et le stockage d'énergie.

Le Projet Atlante répond aux dispositions du paquet "Fit for 55" adopté par la Commission européenne à la mi-juillet. Ses objectifs sont, entre autres, d'obtenir 100 % de voitures zéro émission immatriculées à partir de 2035, ainsi que d'installer des points de recharge et de ravitaillement à intervalles réguliers sur les grands axes routiers, soit tous les 60 kilomètres pour la recharge électrique et tous les 150 kilomètres pour le ravitaillement en hydrogène.

Le projet se développera dans un premier temps en Europe du Sud. Il sera un réseau de recharge ouvert et, en même temps, le réseau de recharge rapide privilégié de Stellantis et ses clients.

NHOA, précédemment dénommée Engie EPS, développera et investira dans le réseau Atlante en tant que propriétaire et opérateur, alors que Free2Move eSolutions -la joint-venture constituée entre Stellantis et NHOA- agira en tant que fournisseur de technologie clé en main.

"Devenir chef de file du Projet Atlante pour l'Italie est une excellente nouvelle pour notre Région qui nous remplit de fierté, également pour le fait que ce projet est né d'une ancienne startup aux racines turinoises", déclarent le Président de la Région Piémont Alberto Cirio et la Conseillère pour le travail Elena Chiorino . Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général du Groupe NHOA ajoute : "Le Projet Atlante vise à développer un grand réseau de recharge rapide en Europe, avec solutions de stockage et une technologie capable de rendre les réseaux électriques nationaux plus stables en favorisant l'intégration des renouvelables et le rôle de l'Italie en tant que leader de la transition énergétique".