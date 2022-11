NHOA : signature d'un accord d'application avec le Politecnico di Milano

(Boursier.com) — Atlante , la société du Groupe NHOA dédiée à l'infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, annonce la signature d'un accord d'application avec le Politecnico di Milano, dans le cadre du Centre commun de recherche (JRC - Joint Research Center), ayant pour objet la création d'un laboratoire de test pour la nouvelle eStation d'Atlante.

La collaboration entre le Groupe NHOA et le Politecnico di Milano se renforce dans le cadre du programme JRC grâce à un investissement supplémentaire d'Atlante pour développer un laboratoire de test dans lequel les doctorants, les jeunes chercheurs et les professeurs du Politecnico di Milano, et les équipes de R&D d'Atlante, de NHOA et de Free2move eSolutions, en sa qualité de fournisseur de technologie, collaboreront pour tester les fonctionnalités et les caractéristiques les plus avancées de la eStation d'Atlante.

Ce partenariat permettra de travailler dans un environnement de test équipé des outils les plus novateurs. Le site abritera et exploitera une nouvelle combinaison hi-tech de points de recharge rapide et ultrarapide, qui s'appuieront sur un système de stockage sur batterie et seront alimentés par un système de panneaux solaires, le tout étant installé par Atlante.

L'installation est conçue pour servir également de site de test pour étudier les plateformes numériques d'Atlante, y inclus son système de gestion de l'énergie et sa plateforme de cloud computing propriétaires, pour une meilleure gestion de l'énergie distribuée. Le laboratoire de test de la eStation permettra à Atlante d'en démontrer la durabilité, la résilience et l'impact sur l'environnement.

Cet accord d'application s'inscrit dans le cadre de la plus vaste et fortement consolidée coopération de longue date entre le Groupe NHOA et le Politecnico di Milano, qui a déjà donné lieu à des nombreuses collaborations tels que le JRC et l'initiative GirlsPolimi, qui soutient de jeunes femmes avec des bourses d'études complètes dans les disciplines STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques).

La construction de l'installation de test devrait commencer fin 2022, ce qui permettra aux procédures de test de démarrer début 2023.