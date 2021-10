NHOA : sa technologie sera déployée sur un projet de stockage de 200MWh en Australie

(Boursier.com) — NHOA , précédemment nommée Engie EPS, annonce que Synergy et le Gouvernement d'Australie-Occidentale ont dévoilé un projet emblématique de stockage d'énergie qui sera réalisé à Kwinana, Australie-Occidentale, en utilisant la technologie de stockage de batteries de NHOA.

La signature du contrat EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) a été annoncée par NHOA dans les Développements Récents publiés le 4 octobre 2021, et la valeur de ce contrat a été incluse dans le Carnet de commandes et les Contrats sécurisés.

Synergy, un producteur et fournisseur d'énergie détenu par l'État d'Australie-Occidentale, a sélectionné NHOA pour la réalisation d'un système de stockage de batteries de 100MW/200MWh sur le site de la centrale électrique de Kwinana, pour apporter plus de sécurité et stabilité au système électrique d'Australie-Occidentale. Le projet Kwinana Battery Energy Storage System, qui sera le premier système majeur d'Australie-Occidentale de stockage de batteries intégré au réseau, représente une étape importante dans l'engagement du gouvernement de l'Etat pour faciliter l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau pour un futur plus propre, dans le cadre de sa Stratégie de transformation énergétique. Le Système de Kwinana absorbera le surplus d'électricité produit par les renouvelables et fournira des services système essentiels pour stabiliser le réseau.

Ce projet a été développé par la Global Business Line Storage de NHOA, qui travaille activement en territoire australien, pour soutenir la croissante diffusion des énergies renouvelables générées grâce à des applications en- et hors-réseau. Aujourd'hui, 50 projets pour un total de plus de 50GWh sont en phase de développement en Australie et cela représente une base concrète pour la croissance de NHOA dans la région Asie-Pacifique.

Le contrat du projet du système de stockage d'énergie sur batteries de Kwinana étant un contrat EPC (ingénierie, approvisionnement et construction), NHOA livrera l'installation clé en main. Pour son déploiement, NHOA exploitera ses technologies clés et sa propriété intellectuelle, y compris son Prophet EMS, ainsi que d'autres technologies innovantes de fournisseurs et travaillera en collaboration avec Genus Plus Group, expert des infrastructures électriques, chargé de l'installation et de l'interconnexion du système sur le site.

La phase de réalisation du projet a déjà débuté et la mise en service est prévue avant la fin de l'année 2022.