NHOA : recharge ultra-rapide à l'aéroport international de Rome Fiumicino

(Boursier.com) — Atlante , la Société du Groupe NHOA dédiée à l'infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, a remporté l'appel d'offres de Aeroporti di Roma (ADR), société du groupe Atlantia qui gère et développe les aéroports de Rome Fiumicino et Ciampino, pour l'électrification du principal aéroport du pays. En 2019, avant l'impact du Covid-19, ADR a enregistré plus de 49 millions de passagers grâce aux quelque 100 compagnies aériennes opérant dans les deux aéroports et desservant plus de 240 destinations dans le monde entier. L'appel d'offres d'ADR, dont Atlante est sorti vainqueur, s'inscrit dans la stratégie de durabilité plus vaste de la société qui, outre l'électrification de ses parkings, se concentrera sur la production d'énergie solaire sur site grâce à des panneaux photovoltaïques et des systèmes de stockage d'énergie.

Dans ce contexte, Atlante mettra en place à l'intérieur de l'aéroport international de Rome Fiumicino des stations de recharge 100% alimentées par des sources renouvelables : un minimum de 8 points de recharge ultra-rapides seront situés entre les parkings des départs, des arrivées et ceux réservés à la location avec chauffeur, dans le but d'offrir aux voyageurs du monde entier une expérience de mobilité électrique intuitive et, surtout, ultra-rapide. Les points de recharge seront à disposition des clients de l'aéroport et du public 24/7, utilisables par tous les véhicules électriques et compatibles avec tout standard de recharge et prestataire de services de mobilité électrique. Ce résultat d'Atlante dans une infrastructure nationale stratégique intervient moins de 6 mois après l'accord pour l'électrification des aéroports de Milan, Linate et Malpensa, et représente une étape ultérieure vers la réalisation du réseau qui comptera plus de 35.000 points de recharge rapide et ultra-rapide d'ici 2030.