NHOA : Publication du Rapport de Développement Durable du Groupe pour 2022

(Boursier.com) — Le Groupe NHOA (anciennement Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d'énergie, la mobilité électrique et l'infrastructures de charge rapide pour les véhicules électriques, annonce la publication de son Rapport de Développement Durable pour 2022, dévoilant la stratégie Sustainable Horizons.

Le développement durable est au coeur du Groupe NHOA depuis sa création, avec trois business units toutes dédiées à une même mission : permettre la transition mondiale vers l'énergie propre et la mobilité durable, en façonnant un avenir meilleur pour les générations futures.

Le développement durable fait également partie intégrante de la vision du Groupe, qui veut être leader technologique mondial dans la lutte contre le changement climatique, grâce à :

des systèmes de stockage d'énergie à grande échelle pour permettre une transition massive vers une énergie d'un coût abordable et propre

des solutions de charge résidentielle plug&play pour simplifier la transition vers les véhicules électriques

le plus grand réseau de charge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques en Europe du Sud, afin d'accélérer l'adoption des véhicules électriques en vue d'une mobilité à zéro émission

Dans le cadre de cette mission et de cette vision, les deux entièrement axées sur le développement durable, ainsi que de la publication du Rapport de Développement Durable pour 2022 (www.nhoa.energy/sustainability), le Groupe NHOA a lancé sa nouvelle stratégie Sustainable Horizons.

La nouvelle stratégie Sustainable Horizons, qui s'étend jusqu'en 2025 et comprend un ensemble complet d'objectifs ambitieux, vise à renforcer l'engagement du Groupe NHOA envers les objectifs de développement durable ("ODD") numéro 7 et 11 des Nations Unies, à savoir énergie propre et d'un coût abordable et villes et communautés durables.

Cet engagement est profondément ancré dans deux piliers stratégiques : l'innovation et les personnes, qui sont des composantes essentielles des valeurs du Groupe, incluses dans la People Strategy, publiée le 5 juin 2023, à l'occasion du lancement du NHOA Élite Program (www.nhoa.energy/documents/eliteprogram). Ces piliers s'appuient sur les fondamentaux Environnement, Social et Gouvernance pour permettre au Groupe d'atteindre à la fois ses objectifs de business et en matière de développement durable.

Parmi les objectifs environnementaux définis dans la stratégie Sustainable Horizons figure l'atteinte de la positivité climatique, c'est-à-dire l'élimination du dioxyde de carbone supplémentaire de l'atmosphère lié à :

Scope 1 : émissions directes générées par l'entreprise, visant la positivité climatique d'ici 2024 ;

Scope 2 : émissions indirectes générées par l'énergie achetée et consommée par l'entreprise, visant la positivité climatique d'ici 2025 ;

Scope 3 : toutes les autres émissions indirectes générées par la chaîne de valeur de l'entreprise, avec l'ambition de mettre en oeuvre toutes les mesures possibles et réalisables pour atteindre la positivité climatique d'ici 2030.

Les objectifs environnementaux englobent également le business du Groupe NHOA : en termes de capacité installée de stockage d'énergie, NHOA Energy vise à atteindre 2,5GWh d'ici 2025, tandis que pour le réseau de charge rapide et ultra-rapide des véhicules électriques, Atlante vise à atteindre 5.000 points de charge d'ici 2025.

En ce qui concerne les objectifs sociaux, afin de renforcer son engagement en faveur de l'inclusion et de la diversité, le Groupe NHOA a décidé, entre autres, de fixer un objectif de 40 % de femmes pour l'ensemble de ses employés, tout en maintenant la proportion actuelle de 50% de femmes aux postes de direction. Au même temps, l'entreprise s'engage à maintenir une égalité salariale totale entre les hommes et les femmes, conformément à l'état actuelle.

Du point de vue de la gouvernance, l'un des objectifs est de lier une part de 30 % de la rémunération des cadres supérieurs aux objectifs ESG d'ici à 2025. En ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement et afin de réduire tous les risques qui y sont liés, le Groupe s'engage à adopter des outils d'évaluation des performances en matière de durabilité, grâce auquel des contrôles annuels seront effectués dans le but d'évaluer la durabilité d'entreprise d'un minimum de 80% de la base des fournisseurs du Groupe.

"Je suis fier de vous présenter notre nouvelle stratégie Sustainable Horizons pour réitérer notre fort engagement en matière environnementale, sociale et de gouvernance dans le cadre de notre mission visant à favoriser la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique.

Je vous invite à embarquer dans ce voyage avec nous pour la sauvegarde de notre planète, l'urgence du changement climatique exige notre attention immédiate et nécessite une action collective unifiée.

Rejoignez-nous donc dans ce voyage remarquable, où l'énergie durable, l'innovation et le pouvoir des gens s'entremêlent. Ensemble, nous pouvons construire un avenir dynamique, prospère et durable, qui laissera un héritage durable aux générations futures.

Saisissons l'occasion d'exploiter le potentiel de l'énergie verte et de créer un monde dont nous pourrons être fiers", a commenté Carlalberto Guglielminotti, CEO du Groupe NHOA.

Avec la nouvelle stratégie Sustainable Horizons, le Groupe NHOA a l'ambition d'être en avance sur les normes du secteur et s'engage à un niveau maximal de transparence en communiquant chaque année les progrès accomplis et tous les ajustements que le Groupe fera pour assurer le plus haut niveau d'engagement vers la durabilité.

Dans le Rapport de Développement Durable 2022, une vue d'ensemble des activités, des performances et des engagements communautaires de 2022 est incluse, ainsi que la nouvelle et complète stratégie Sustainable Horizons, et une attention est accordée à NHOA Energy et Atlante, qui sont détenus à 100 % par le Groupe NHOA.