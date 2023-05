NHOA : Prochaine levée de fonds de 250 ME soutenue par TCC

(Boursier.com) — NHOA annonce une prochaine levée de fonds de 250 millions d'euros afin de continuer à tirer la croissance sans précédent de ses Business Lines Energy Storage et EV Fastcharging Infrastructure :

-Obligation convertible verte de 250 millions d'euros à 5 ans à un prix de conversion minimum de 8,26 euros, supérieur de 115% au dernier cours de clôture1, à refinancer via une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription

-Alternativement, lancement d'une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription en 2023

-Décision d'opter pour la voie de l'obligation convertible verte laissée aux actionnaires minoritaires lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires

-Le produit de l'émission sera consacré au financement de la croissance, multipliée par 10, de NHOA Energy et au déploiement accéléré d'Atlante, qui a déjà atteint plus de 50% des objectifs 2025

-Poursuite de la stratégie axée sur la transition énergétique et ESG, en vue d'obtenir la certification "B Corporation" et de renforcer l'engagement en faveur des objectifs de développement durable.

Commentant les annonces de ce jour, Carlalberto Guglielminotti, CEO du Groupe NHOA, a déclaré : "Le Groupe NHOA a débuté 2023 avec une dynamique de croissance accélérée et a réalisé un excellent premier trimestre, avec une croissance à deux ou trois chiffres dans toutes nos business lines, et un chiffre d'affaires au niveau du groupe en hausse de 110%. Cela confirme la force de notre modèle technologique intégré à la fois dans l'Energy Storage, avec 1,4GWh en construction et un pipeline de 1,2 milliard d'euros sur 4 continents, et dans l'EV Fastcharging Infrastructure, où nous avons finalement franchi les 1.000 points de charge en service, avec 1.600 points de charge supplémentaires en cours de construction.

Plus important encore, malgré la pression sans précédent sur les marchés des capitaux et de la dette, nous pouvons réaffirmer notre capacité financière à financer entièrement notre croissance à ce rythme accéléré. Grâce à nos performances opérationnelles et au soutien inégalé de TCC, nous avons annoncé aujourd'hui : Une position consolidée de trésorerie et de lignes de crédit qui dépasse, au premier trimestre, à nouveau 100 millions d'euros, en hausse de 44% par rapport à la fin de l'année précédente. Une prochaine levée de fonds, via de préférence une obligation convertible verte, de 250 millions d'euros à 5 ans, soutenue par TCC. Fort de ce soutien financier, je suis heureux de réitérer, aujourd'hui plus que jamais, l'engagement sans faille des équipes de NHOA à accélérer encore notre croissance vers la surperformance de tous les objectifs 2025 fixés dans notre Masterplan10x".