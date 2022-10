(Boursier.com) — Le groupe NHOA présente un trimestre record (T3) grâce au stockage d'énergie couplé au déploiement florissant du réseau de recharge rapide pour véhicules électriques : Les ventes au 30 septembre ont atteint 100 millions d'euros au niveau du groupe, principalement grâce à une croissance de 28x d'une année sur l'autre dans le stockage d'énergie. Atlante a encore accéléré le déploiement de son infrastructure, avec désormais 1.300 points de recharge rapide et ultra-rapide opérationnels et en construction en Europe du Sud, et un pipeline d'environ 2000 sites.

L'exécution du portefeuille de projets au troisième trimestre se déroule comme prévu sur les 4 continents, ce qui permet d'envisager un chiffre d'affaires 2022 dans la partie haute de la fourchette de guidance de 140-160 millions d'euros, malgré une montée en puissance plus lente que prévu dans l'e-Mobility.

"L'augmentation continue du carnet de commandes et des prises de commandes de NHOA Energy, associée à un pipeline stable d'environ 1 milliard, donne visibilité sur la croissance 2023 bien au-delà du scénario macro-économique, confirmant le Energy Storage comme moteur de la croissance du Groupe", a commenté Carlalberto Guglielminotti, CEO du Groupe NHOA.