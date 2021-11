NHOA prend acte de la décision d'Engie d'abandonner un projet à Hawaii

(Boursier.com) — NHOA (NHOA:PA, anciennement Engie EPS) a été informée par Engie North America que, le 25 octobre 2021, Engie North America avait notifié Hawaiian Electric Company, Inc. (HECO) de sa décision d'abandonner le projet de construction d'une installation d'énergie solaire couplée à du stockage située à Puak?, en raison des coûts d'interconnexion élevés combinés avec les difficultés générales en matière de chaîne d'approvisionnement et de production, ainsi que des contentieux en matière de tarifs et d'autres sujets affectant spécifiquement l'industrie du photovoltaïque solaire.

Ce projet est une installation d'énergie solaire d'une capacité de 60 MWAC couplé à 240 MWh de stockage sur batteries, qui avait été attribuée à ENGIE en mai 2020 et dans lequel NHOA devait fournir le système de batteries de stockage et devait agir en tant que fournisseur de solutions de stockage complètes et intégrateur de systèmes, comme sous-traitant de Engie.

NHOA est naturellement déçue de la décision prise par ENGIE, et tient à clarifier à ce titre que les difficultés de production mentionnées par Engie ne sont pas liées à la technologie ou au champ d'intervention de NHOA.

Comme cela avait été toujours indiqué, ce projet était inclus dans les "Contrats Sécurisés", qui est un agrégat distinct du "Carnet de Commandes" et cette décision d'Engie est donc sans impact sur le Carnet de Commandes de NHOA.

Ainsi, le Pipeline au 30 septembre 2021, le carnet de Commandes au 27 octobre 2021 et les prises de Commandes sur 12 mois au 27 octobre 2021 demeurent inchangés à, respectivement, 833 millions d'euros, 205 millions d'euros et 208 millions d'euros, tels que publiés dans le Mise à jour commerciale et opérationnelle du 27 octobre 2021. Les contrats sécurisés s'élèvent désormais à 56 millions d'euros (comparé à 104 millions d'euros).

La "guidance" 2021 n'est pas impactée et cette pour 2022 est confirmée.

NHOA examinera, en coordination avec son actionnaire majoritaire TCC (TWSE: 1101), les conséquences juridiques envers NHOA et TCC de la décision d'ENGIE, au vu des assurances qu'Engie avait données au conseil d'administration de NHOA et à TCC, au moment de l'acquisition par TCC de la participation majoritaire d'Engie au capital de NHOA, et ainsi que cela était indiqué dans le rapport de A2EF, l'expert indépendant nommé dans le cadre de l'offre publique d'achat obligatoire sur NHOA qui a suivi l'acquisition par TCC.