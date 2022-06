NHOA participe à l'initiative Euronext Tech Leaders

(Boursier.com) — NHOA S.A. (anciennement Engie EPS), fait partie de Euronext Tech Leaders, la nouvelle initiative dédiée aux principales entreprises technologiques en forte croissance.

Euronext Tech Leaders se compose de plus de 100 entreprises leaders et en forte croissance, chacune répondant à un ensemble spécifique de critères pour se qualifier. Euronext Tech Leaders complète l'offre technologique d'Euronext existante et vise à renforcer le secteur technologique européen et à servir de catalyseur pour la prochaine génération de leaders technologiques.

En tant que Euronext Tech Leader, NHOA bénéficiera de la gamme de services développés par Euronext et ses partenaires pour soutenir les participants tout au long de leur parcours de cotation.