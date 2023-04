NHOA : partenariat d'Atlante avec Groupe Duval dans la recharge électrique

(Boursier.com) — Atlante , société du Groupe NHOA, dédiée aux infrastructures de recharge rapide et ultra-rapide des véhicules électriques, et le Groupe Duval annoncent un partenariat exclusif pour l'installation de 188 bornes de recharge rapide et ultra-rapide à travers la France.

Atlante installera 188 bornes de recharge rapides et ultrarapides dans les zones commerciales haut de gamme du Groupe Duval.

"La présence de bornes de recharge rapide Atlante dans tout le pays garantira aux clients du Groupe Duval et aux conducteurs de VE en général de recharger leurs véhicules tout en bénéficiant des services offerts par les locaux du Groupe Duval", expliquent les deux groupes.