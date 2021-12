NHOA : partenariat avec Free To X pour construire des stations de recharge rapide dans les aéroports de Milan Malpensa et Linate

(Boursier.com) — Atlante , Global Business Line du Groupe NHOA dédiée à l'infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, en partenariat avec Free To X, une société du Groupe Autostrade per l'Italia dédiée aux services de mobilité durable, construira des stations de recharge rapide et ultra-rapide 100% alimentées par des sources renouvelables dans les aéroports de Milan Malpensa et Linate.

Le 20 décembre 2021, Free To X a remporté l'appel d'offres annoncé par SEA, la société de gestion des aéroports de Milan Linate et Malpensa, pour la réalisation de stations de recharge pour voitures électriques et hybrides rechargeables, avec un projet qui voit Free To X dans le rôle de Charge Point Operator et Atlante en tant que partenaire pour la construction des stations et pour la gestion des services de energy management.

Par ailleurs, Atlante et Free To X ont proposé, pour le développement futur des aéroports milanais, des solutions innovantes de Destination Charging dédiées au stationnement longue durée. Grâce aux 15 ans d'expérience de NHOA dans les micro-réseaux et dans le stockage des énergies renouvelables, et à la technologie Vehicle-to-Grid qui garantit l'intégration de la mobilité électrique au réseau national, Atlante est prête à mener des projets pilotes dans le but de transformer les aéroports en véritables hubs pour une mobilité électrique 100 % durable.

Le projet attribué comprend la construction de 4 stations de recharge alimentées à 100% avec énergies renouvelables : à l'aéroport de Linate, à l'aéroport de Malpensa et dans les respectives aérogares d'aviation privée. Une Superfast Charging Station sera installée à Linate équipée de 10 points de recharge rapide, dont huit ultra-rapides jusqu'à 300kW, tandis qu'à Malpensa 7 points de recharge rapide seront disponibles, dont 6 ultra-rapides. De plus, dans les zones extérieures aux aérogares dédiées à l'aviation privée, un total de 8 points de recharge seront installés, dont quatre jusqu'à 150 kW.

Les stations de recharge, accessibles également aux personnes à mobilité réduite, seront à disposition des clients de l'aéroport et du public 24/7, utilisables par tous les véhicules électriques et compatibles avec tout standard de recharge et prestataire de services de mobilité électrique.