NHOA : objectifs atteints

(Boursier.com) — Le Groupe NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS) publie ses résultats de l'exercice 2023 et la Mise à jour Opérationnelle et Commerciale au T4 2023.

Au niveau du Groupe tous les objectifs et toutes les prévisions ont été atteints :

*Le Chiffre d'affaires s'élève à 273 millions d'euros, en hausse de +65% par rapport à l'année précédente;

*L'EBITDA 2023 au niveau du Groupe, hors le périmètre d'Atlante, a atteint l'équilibre et s'élève à 3,8 millions d'euros;

*La guidance et les objectifs ont également été atteints au niveau des Business Units :

Le Chiffre d'affaires et autres revenus au 31 décembre 2023 s'élèvent donc à 273 millions d'euros, en hausse de 65% par rapport à l'exercice 2022. L'augmentation du Chiffre d'affaires et autres revenus est principalement due aux 205 millions d'euros réalisés par NHOA Energy avec des projets à Taïwan et en Australie, incluant le projet HePing Big Battery de 311MWh et le projet Blyth de plus de 400 MWh, représentant les principaux contributeurs au Chiffre d'affaires de l'exercice 2023.

Free2move eSolutions a contribué pour environ 65 millions d'euros au Chiffre d'affaires consolidé et autres revenus du Groupe, dont plus de 54 millions d'euros provenant de la nouvelle société américaine Free2move eSolutions US.

Atlante a clôturé l'exercice 2023 avec un Chiffre d'affaires et autres revenus de 3,7 millions d'euros.

La Marge brute de 20,2% est principalement due à la composition du chiffre d'affaires, où le modèle de contrat clé en main de NHOA Energy pèse plus lourd que les Business Units e-Mobility (Free2move eSolutions) et EV Fastcharging Network (Atlante), cependant, les volumes croissants de Free2move eSolutions et Atlante ont un impact positif et améliorent progressivement la marge brute totale.

Le Carnet de commandes de NHOA Energy s'élève à 205 millions d'euros, principalement liés aux projets de plus de 800 MWh en Australie et dans la région EMEA. Bien que cela représente nominalement une baisse de 32% par rapport au carnet de commandes de l'exercice 2022, deux facteurs importants doivent être pris en compte : i) la baisse de plus de 20% des prix des systèmes à l'échelle du secteur, bien que bénéfique pour le marché du stockage d'énergie, est trop récente pour générer un impact positif significatif en termes de volume sur le carnet de commandes, et ainsi compenser l'impact négatif immédiat de la baisse des prix unitaires ; ii) la composition différente du portefeuille, où les contrats avec des parties liées (comme HePing Big Battery) représentaient 44% du carnet de commandes de l'exercice 2022, tandis que le carnet de commandes de l'exercice 2023 est entièrement soutenu par des contrats avec des tiers (qui a augmenté de 22% en douze mois), déterminant la réalisation d'une indépendance commerciale complète vis-à-vis des activités avec des parties liées.

Le Pipeline de NHOA Energy s'élève à plus d'un milliard d'euros, soit une augmentation de 6% par rapport à l'année précédente, en Australie, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe. NHOA Energy est actuellement présélectionnée pour quatre opportunités de projets.

Les Charges du personnel atteignent 46,4 millions d'euros, en augmentation de plus de 51 % par rapport à l'exercice 2022, principalement en raison de l'augmentation des effectifs. Au 31 décembre 2023, le Groupe NHOA peut compter sur 542 personnes contre 451 pour l'exercice 2022. Le renforcement des effectifs est principalement dû à la consolidation d'Atlante dans quatre pays et à la croissance mondiale de NHOA Energy et est en ligne avec la feuille de route et le Masterplan10x du Groupe NHOA.

Les Investissements en capital ont augmenté pour atteindre 100,5 millions d'euros, principalement pour le déploiement du réseau Atlante.

Les Investissements en 'R&D' se sont élevés à 11,3 millions d'euros, soit environ 4% du Chiffre d'affaires consolidé.

Les autres Charges d'exploitation ont augmenté d'environ 33%, s'élevant à 23,2 millions d'euros, contre 17,4 millions d'euros pour l'exercice 2022, ce qui traduit une croissance organique de chaque Business Unit du Groupe.

L'EBITDA au niveau du Groupe, hors Atlante, est devenu positif, s'élevant à 3,8 millions d'euros. Free2move eSolutions a dépassé le seuil de rentabilité, affichant un EBITDA positif d'environ 5,1 millions d'euros, avec une forte contribution du marché américain. NHOA Energy a plus que triplé son EBITDA à 7,5 millions d'euros, se situant parfaitement au milieu de la fourchette de prévisions. Au niveau du Groupe, y compris Atlante, l'EBITDA s'élève à -14,4 millions d'euros pour l'exercice 2023, ce qui représente une amélioration significative par rapport aux -32,9 millions d'euros de l'exercice 2022.

Les dépenses non-récurrentes et le Plan d'intéressement représentent respectivement 4,5 millions d'euros et 3,7 millions d'euros ; les premières sont principalement dues aux dépenses liées à la subvention de la Commission européenne dans le cadre du soutien à la demande du programme Connecting Europe Facility (CEF), à l'ouverture de nouvelles entités juridiques dans de nouveaux pays et à des activités extraordinaires et de fusions-acquisitions, tandis que le second est principalement lié à la régularisation, conformément à la norme IFRS 2, du coût du plan d'intéressement à long terme approuvé par le Conseil d'administration en 2022.

L'EBIT et le Résultat net au 31 décembre 2023 s'élèvent respectivement à -35,4 millions d'euros et -46,1 millions d'euros, contre -50,4 millions d'euros et -52,2 millions d'euros l'année précédente.

La Position financière nette a considérablement augmenté pour atteindre 100,6 millions d'euros au 31 décembre 2023, contre 4,2 millions d'euros au 31 décembre 2022, principalement en raison de la réussite de l'augmentation de capital par le biais de l'émission d'obligations à l'Automne 2023. La position de trésorerie au 31 décembre 2023, représentée par les actifs liquides, s'élevait à 238,9 millions d'euros, contre 47,4 millions d'euros à la fin de l'année précédente.

Résultats pour l'exercice 2023 par Business Unit

NHOA Energy, la business unit du Groupe NHOA dédiée au stockage d'énergie, a triplé son EBITDA, avec 7,5 millions d'euros d'EBITDA réalisés sur 205 millions d'euros de chiffre d'affaires et autres revenus, malgré l'augmentation continue de ses effectifs (+36 % en 2023) afin d'améliorer l'origination et l'exécution au niveau mondial, conformément à ses ambitions.

Le Chiffre d'affaires et autres revenus ont augmenté de 33% en glissement annuel, avec huit projets mis en service en 2023, ce qui porte la capacité en ligne à plus de 800MWh. Parmi ces projets figurent des projets d'envergure mondiale tels que le projet HePing Big Battery (311MWh) à Taïwan, le projet Yingde (107MWh) en Chine continentale et le projet Kwinana (200MWh) en Australie occidentale.

Le Carnet de commandes de NHOA Energy s'élève à 205 millions d'euros. Bien que cela représente nominalement une baisse de 32% par rapport au carnet de commandes de l'exercice 2022, deux facteurs importants doivent être pris en compte : i) la baisse de plus de 20% des prix des systèmes à l'échelle du secteur, bénéfique pour les volumes prospectifs mais trop récente pour compenser l'impact des prix unitaires sur les chiffres du carnet de commandes ; ii) la composition différente du portefeuille, où les contrats avec des parties liées (comme HePing Big Battery), représentaient 44% du carnet de commandes de l'exercice 2022, tandis que le carnet de commandes de l'exercice 2023 est entièrement soutenu par des contrats avec des tiers tels que Neoen et EKU Energy (une augmentation de 22% en douze mois), déterminant la réalisation d'une indépendance commerciale complète sur les activités avec des parties liées.

Le Pipeline de NHOA Energy reste stable à plus d'un milliard d'euros, malgré la baisse des prix du système dans l'ensemble du secteur. L'entreprise est actuellement présélectionnée pour 4 appels d'offres.

La Marge brute s'élève à 14,6 %, ce qui représente une augmentation relativement importante par rapport aux 9,1 % de l'exercice 2022.

NHOA Energy confirme un EBITDA positif, à 7,5 millions d'euros en 2023, tout en poursuivant son expansion géographique et ses investissements dans l'acquisition de talents. NHOA Energy s'est concentré sur l'expansion de son empreinte dans ses régions clés et a créé trois nouvelles filiales à Taïwan, au Royaume-Uni et en Espagne. Cette démarche vise à renforcer son engagement sur les marchés locaux, comme en témoignent les derniers contrats conclus au Royaume-Uni et en Europe.

L'EBIT s'élève à - 1,7 million d'euros, en amélioration par rapport aux - 3,7 millions d'euros de l'exercice 2022. Le Résultat net est de -4,3 millions d'euros.

Free2move eSolutions

Free2move eSolutions, la business unit du Groupe NHOA dédiée aux produits et services d'e-mobilité en joint-venture avec Stellantis, a connu une année 2023 très positive.

Le Chiffre d'affaires et autres revenus de Free2move eSolutions ont en effet atteint 64,7 millions d'euros, en hausse de +467 % par rapport à fin 2022, principalement en raison de l'électrification réussie des distributeurs Stellantis en Amérique du Nord.

En Europe, l'accélération du taux de pénétration des dispositifs de recharge résidentiels pour VE au sein du portefeuille de véhicules électriques Stellantis est passée de 3% au S1 à 13% au T4, tandis qu'aux États-Unis, Free2move eSolutions a fourni avec succès un soutien complet aux concessionnaires Stellantis dans le déploiement de solutions de charge rapide, totalisant environ 2.300 unités en 2023.

La Marge brute de la période s'élève à 36,2%, avec un mix favorable de Free2move eSolutions US.

L'EBITDA a dépassé les 5 millions d'euros grâce à la forte performance, en particulier sur le marché américain. L'EBIT a également atteint l'équilibre, avec une valeur positive de 0,3 million d'euros, tandis que le Résultat Net s'élève à -6,5 millions d'euros, principalement en raison des coûts de financement et de l'impôt sur le revenu aux Etats-Unis.

Atlante

Atlante, la business unit du Groupe NHOA dédiée au réseau de recharge rapide et ultra-rapide des véhicules électriques, progresse de manière significative vers ses objectifs pour 2025. Actuellement, 3.651 points de charge ("PoC") sont en ligne et en construction, soit plus de 600 points de charge de plus que les prévisions publiées, et un pipeline de 4.400 sites supplémentaires. En 2023, Atlante a été à nouveau sélectionné par l'Union européenne dans le cadre du programme CEF 2 Transport, après l'attribution de 23 millions d'euros en 2022, avec l'octroi d'une subvention de 49,9 millions d'euros pour le déploiement de plus de 1.800 points de charge rapides et ultra-rapides. Atlante bénéficiera également du soutien financier du Groupe Caisse des Dépôts, qui apportera un financement supplémentaire d'environ 20 millions d'euros.

En 2023, Atlante a inauguré sa station emblématique à CityLife, Milan, co-marquée avec BMW et MINI et en partenariat avec Mastercard, afin d'offrir dans cette station et dans de nombreuses autres des moyens de paiement simples et directs aux conducteurs de VE, et a inauguré sa plus grande station à ce jour, le centre d'e-mobilité à To Dream, le nouveau quartier urbain innovant de Turin, avec plus de 130 points de charge rapides et ultra-rapides. Atlante s'est également vu attribuer 52 PoC à déployer à Ancône et 87 points de charge rapide à installer sur les autoroutes françaises pour Vinci Autoroutes. Ces derniers ont été installés sur quatre aires de service et ouverts juste avant la fin de l'année, à temps pour servir les clients pendant la période chargée des vacances d'hiver. En 2023 ont également été signés les partenariats avec le Groupe Duval en France pour l'installation de plus de 180 points de charge rapide et ultra-rapide dans tout le pays et avec Avanza Food en Espagne.

Au Portugal, après avoir conclu l'acquisition annoncée d'une participation majoritaire dans Kilometer Low Cost S.A. ("KLC"), Atlante a pleinement intégré les activités existantes et a ensuite procédé à l'installation et à la mise en ligne de 188 bornes de recharge rapide, soit le plus grand nombre de bornes qui seront installées en 2023 dans le pays par n'importe quel opérateur des points de charge.

En 2023, Atlante a dévoilé le design exclusif de la station de recharge Atlante, en partenariat avec Bertone Design (New Crazy Colors), l'une des entreprises de design, de planification architecturale et de créativité globale les plus renommées au monde. L'équipe a également poursuivi le développement de son système exclusif de gestion de l'énergie, en s'appuyant sur les 15 années de savoir-faire développées par NHOA.

Carlalberto Guglielminotti, CEO du Groupe NHOA, a commenté : "Le Groupe NHOA a atteint des résultats records en 2023, avec plus de 270 millions d'euros de chiffre d'affaires et atteignant pour la première fois l'équilibre avec 3,8 millions d'euros d'EBITDA au niveau du Groupe, hors le périmètre d'Atlante.

NHOA Energy a mis en service des projets emblématiques tels que plus de 300 MWh à Taiwan, 200 MWh en Australie occidentale et 100 MWh en Chine continentale, atteignant ainsi plus de 800 MWh de capacité en ligne, avec plus de 1 GWh en cours de construction.

Free2move eSolutions a réalisé un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros, scellant définitivement son potentiel de croissance au second semestre 2023 et marquant une progression de 58 % par rapport aux ventes au 30 septembre. La pénétration des wallbox en Europe a atteint 13% au quatrième trimestre, contre 3% au premier semestre. Environ 2 300 chargeurs rapides ont été livrés aux États-Unis au réseau de concessionnaires Stellantis pour soutenir la voie de l'électrification.

Atlante a clôturé l'année 2023 avec plus de 3.600 points de charge pour VE, dont plus de 1.800 sont déjà opérationnels et au service des clients, parmi lesquels environ 90 sur les autoroutes françaises et la station emblématique de CityLife - Milan".