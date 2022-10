NHOA : nouveau succès

(Boursier.com) — NHOA a remporté un appel d'offres pour la fourniture d'un système clé en main de stockage d'énergie de 36 MWh en Amérique latine, conçu pour améliorer la flexibilité d'une centrale thermique dans un contexte de progression des énergies renouvelables. L'attribution de ce projet à NHOA confirme son potentiel de croissance sur le continent, en réaffirmant son intérêt stratégique pour la région et représentant une étape supplémentaire dans la propagation de solutions de stockage sur le continent américain. Le système est conçu pour intégrer les batteries ainsi que les solutions de conversion de puissance sous le contrôle de Prophet EMS et K-Wize, le système de gestion de l'énergie intégrée et la plateforme cloud de surveillance propriétaires de NHOA, visant à assurer la sécurité des opérations, leur contrôle en direct et leur optimisation. Le système de stockage NHOA permettra à la centrale thermique de jouer un rôle actif dans la transition énergétique de la région. Le système "optimisera sa courbe de production et donc sa consommation de carburant et ses émissions, tout en fournissant au réseau national la flexibilité nécessaire à la prise en charge d'une nouvelle production d'énergie renouvelable, dans le respect des réglementations les plus récentes".

Ce projet a été développé par la plateforme dans la région des Amériques de NHOA Energy, qui supervise les projets de stockage d'énergie en Amérique du Nord, Sud et centrale, en collaboration avec son centre d'ingénierie italien. La phase de construction commencera début 2023 et la mise en service est prévue pour fin 2023.