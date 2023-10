NHOA : nouveau projet dans le centre de l'Italie

(Boursier.com) — NHOA Energy a été sélectionné comme fournisseur clé en main pour un système de stockage d'énergie sur batteries de 39 MWh dans le centre de l'Italie. La phase de construction devrait commencer fin 2023 tandis que la mise en service commerciale est prévue pour décembre 2024. Ce projet a été sélectionné par Terna, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité italien, lors de l'enchère du Capacity Market 2024, le système de rémunération créé pour garantir que les signaux de prix à long terme et les conditions d'adéquation du système électrique soient conformes aux objectifs de décarbonisation de l'UE. De plus, un nouveau mécanisme permettant à Terna d'acquérir en avance des capacités de stockage d'énergie est actuellement en cours d'examen et sera finalisé dans les mois à venir, afin de soutenir l'objectif de l'Italie de 71 GWh de nouveau stockage sur batteries à grande échelle d'ici 2030 dans le cadre du dispositif 'Fit-for-55' de l'UE.

"Situé dans le centre de l'Italie, le système sera stratégiquement positionné à l'intérieur du périmètre de la centrale à gaz à cycle combiné existante, permettant la connexion du système de stockage sur batteries avec la centrale électrique existante, et s'intégrant pleinement dans l'architecture de contrôle de la centrale tout en assurant, en même temps, des performances et une fiabilité optimale", commente NHOA.