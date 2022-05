NHOA : nouveau contrat au Pérou

(Boursier.com) — NHOA (anciennement Engie EPS) a remporté un nouveau projet clé en main pour un système de stockage d'énergie de 30MWh pour Engie Energía Perú à Chilca, le coeur de la production électrique péruvienne.

Avec ce projet, NHOA renforce son expérience consolidée dans le retrofitting de centrales thermiques, une application déterminante pour la réduction des émissions de CO2 au niveau du système électrique. Le système de stockage d'énergie sur batteries qui sera installé dans la centrale électrique de 800MW de Chilca permettra d'améliorer la stabilité du réseau péruvien en fournissant des services de régulation de fréquence primaire, entraînant des avantages économiques tout en renforçant l'efficience du système.

Le projet de Chilca a été développé par NHOA Energy, la Global Business Line du Groupe NHOA dédiée au stockage stationnaire d'énergie, grâce à un effort synergique de son centre d'ingénierie italien et de sa plate-forme dans la région des Amériques en charge des projets de stockage d'énergie dans l'Amérique du Nord, Sud et centrale. Avec ce projet, qui suit la récente attribution de deux systèmes de stockage aux Etats-Unis, NHOA renforce sa position sur le marché américain, et cela malgré les restrictions dues au Covid-19 et les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales.