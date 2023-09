NHOA : mise en service réussie en Chine

(Boursier.com) — NHOA Energy, société du Groupe NHOA dédiée au stockage d'énergie, a mis en service avec succès un projet de stockage d'énergie de 107 MWh pour le Groupe Taiwan Cement (TCC) dans l'usine de Yingde, dans la province du Guangdong, en Chine. Ce système de stockage sur batteries de 107 MWh de NHOA Energy est "pleinement opérationnel" et, "mis en service parfaitement avec 42 MW de systèmes de récupération de chaleur résiduelle combinés à 8 MWp de PV solaire de l'usine de ciment, il est situé au coeur de l'un des plus grands micro-réseaux industriels au monde". Le projet offre à l'usine de TCC "des services de flexibilité vitales en gérant, via le système de gestion d'énergie propriétaire de NHOA Energy, les pics de demande d'énergie et en servant d'appoint pour les équipements critiques des cimenteries afin d'éviter les dommages causés par des pannes de courant soudaines", commente le groupe. L'introduction de la technologie de stockage d'énergie de NHOA associée à la récupération de chaleur résiduelle et à l'énergie solaire fait partie de l'engagement du Groupe TCC pour promouvoir la transition énergétique et atteindre les objectifs de réduction de carbone.

Il est prévu que le projet de stockage d'énergie de NHOA Energy stocke environ 46 millions de kWh d'électricité par an et fournisse des services de flexibilité qui peuvent économiser jusqu'à 21,3 millions de yuans RMB par an. Le système soutiendra la politique de développement du stockage d'énergie du gouvernement provincial du Guangdong, entraînant ainsi l'octroi de subventions spéciales chaque année.